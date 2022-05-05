كتاب مغربي يرسم التباس مسار جبهة بوليساريو في “الصعود نحو الهاوية”

2022/05/05 | 14:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدار البيضاء -الزمان “القيمة الفكرية لكتاب الاستاذ عبد العزيز كوكاس الموسوم “البوليساريو..الصعود نحو الهاوية” تجعله مختلفا تماما عن الأدبيات الكثيرة التي أغرقت المكتبات والخزانات في موضوع النزاع الإقليمي حول صحرائنا المغربية، إنه بحق نموذج جديد ومقاربة غير مسبوقة..لقد تحاشى الكاتب عن قصد الخوض في التاريخ البعيد وتحاشى مناقشة أطروحات خصوم الوحدة الترابية […]

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