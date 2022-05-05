نيويورك تايمز: واشنطن قدمت معلومات استخبارية لكييف أتاحت استهداف جنرالات روس

2022/05/05 | 14:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (يمين) وبجانبه رئيس أركان الجيش فاليري غيراسيموف © سبوتنيك/ا ف ب/ارشيف أليكسي نيكولسكي واشنطن (أ ف ب) – ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء نقلاً عن مصادر لم تسمها في الاستخبارات الأميركية أن معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني سمحت باستهداف عدد من الجنرالات الروس بالقرب من الجبهة.وقالت […]

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