2022/05/05 | 14:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزارة الصحة تسجل أكثر من 5 آلاف حالة اختناق بسبب العواصف الترابية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:21

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