2022/05/05 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تصدر بياناً بشأن العاصفة الترابية وتحصي حالات الإختناق والوفيات

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