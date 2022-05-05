عودة النشاط التجاري عبر منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران - عاجل

2022/05/05 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

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قال رئيس قسم الترانيت والشحن في معبر شلمجة البري المشترك مع العراق (بمحافظة خوزستان –جنوب غرب ايران)، "سيد هادي ادريس بور" : ان النشاطات التجارية في هذا المعبر عادت الى طبيعتها اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك بعد وقفة استمرت يومين لمناسبة عيد الفطر السعيد.

واضاف "ادريس بور"، ان الشاحنات العراقية بدأت اليوم في تحميل السلع (الايرانية) عبر معبر شلمجة باتجاه العراق.

واكد هذا المسؤول، ان كافة الاجهزة والجهات المعنية في معبر شلمجة البري، تواصل مهامها لتصدير السلع المحلية غير النفطية، والتبادل التجاري بين الجانبين قائم بكل انسيابية ومن دون اي مشاكل هناك.

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