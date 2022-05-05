هيئة الحج تصدر قرارات جديدة بشأن موسم الحج المقبل

2022/05/05 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، قرارات جديدة بخصوص موسم الحج المقبل 1443 هجرية.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تبعا للتحديثات الجديدة من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية فقد تم شمول مواليد (1-2-3 تموز 1957) وتباعا بالحج هذا الموسم ويتم استلام جوازاتهم واكمال بياناتهم".

وحددت الهيئة "يوم الاربعاء المقبل 11 ايار آخر موعد لاستلام جوازات المشمولين بالحج من الفائزين بقرعة (2020)، وكذلك من المشمولين بتحديث بياناتهم من قرعة (2021)"، مشيرة الى ان "من لم يراجع خلال المدة المحددة يعتبر مؤجلا لعام 2023".

وتابعت ان "اللقاحات المعتمدة في الديار المقدسة تتطلب تثبيت اخذ المقبلين على الحج جرعتين من اللقاح (فايزر - استرازينيكا - سينوفارم - سبوتينك- وغيرها)، ما عدا لقاح "جانسن" جرعة واحدة فقط".

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