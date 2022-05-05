خبير يحذر.. الوضع البيئي العراقي خطر جداً

2022/05/05 | 14:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرواح تُزهق بهبوب كل عاصفة و آلات ومكائن ومشاريع تتعطل وأضرار اقتصادية هائلة.

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