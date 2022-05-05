بنك انكلترا يرفع الفائدة إلى 1% مع ارتفاع التضخم

2022/05/05 | 14:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – رفع بنك إنكلترا الخميس الفائدة الرئيسية بربع نقطة لتصل إلى 1% وسط ارتفاع التضخم في المملكة المتحدثة والذي يتسبب بأزمة معيشية.وهذه المرة الرابعة على التوالي التي يقرر فيها بنك إنكلترا رفع الفائدة.وقال البنك إن التضخم السنوي البريطاني سيتجاوز 10 بالمئة هذا العام، مدفوعا بارتفاع أسعار […]

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