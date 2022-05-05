2022/05/05 | 14:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 5 الاف حالة اختناق بسبب العواصف الترابية، فيما دعت الى تجنب الخروج من المنازل وخاصة المصابين بامراض مزمنة كالربو.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ان “جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية واقسام الطوارئ مستنفرة، وتم تسجيل الكثير من حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت محافظات البلاد”، مبينا ان “محافظة بغداد سجلت أكثر من 2000 حالة اختناق ووفاة واحدة”.

واضاف ان “هذه الاحصائية ليست نهائية”، مشيرا الى ان “مجموع حالات الاختناق التي حصلت في بغداد وباقي المحافظات هي أكثر من 5 آلاف حالة”.

وتابع ان “اكثر الحالات هي متوسطة الى بسيطة وغادر اغلبهم بعد تلقي العلاج”، موضحا ان “اكثر الحالات المصابة تعاني من امراض مزمنة كالربو، اضافة الى كبار السن الذين لديهم مشاكل صحية”.

واكد البدر “عدم وجود اي مشكلة في توفير العلاج المطلوب مثل الاوكسجين الطبي”، لافتا الى ان “المؤسسات الصحة مازالت مستمرة في استقبال المصابين بحالات اختناق”.

ودعا البدر “الذين يعانون من امراض الربو الى تجنب الخروج من المنازل او ارتداء الكمامة او قطعة قماش مبللة ووضعها على الانف والفم”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفيات العراق تستقبل 5 الاف حالة اختناق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفيات العراق تستقبل 5 الاف حالة اختناق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).