مدرب ريال مدريد يرد على تصريحات محمد صلاح

2022/05/05 | 14:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رد المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، على تصريحات محمد صلاح، جناح ليفربول حيث صرح برغبته في مواجهة النادي الملكي بنهائي دوري أبطال أوروبا.وقال أنشيلوتي عقب المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، وقال عن تصريحات محمد صلاح: “الشعور الذي ينتاباني هو أنني سعيد للغاية بالوصول إلى النهائي، مرة أخرى ضد ليفربول […]

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