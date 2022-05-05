الإطاحة بمنفذ جريمة اغتيال مواطن اثناء خروجة من محكمة تحقيق الشطرة بذي قار

2022/05/05 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الخميس، من الإطاحة بمنفذ جريمة اغتيال مواطن اثناء خروجة من محكمة تحقيق الشطرة في محافظة ذي قار

وأوضحت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منهر انه "بناءً على توجهات المراجع الأمنية وبإشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية والعاملة بمحافظة ذي قار من القاء القبض على المتهم (م ع د) المطلوب وفق احكام المادة 4 من قانون الارهاب والمشترك بقضية المجنى عليه (ا.



ر.



ح ) الذي تم اغتياله اثناء خروجه من محكمة تحقيق قضاء الشطرة في محافظة ذي قار".

وأضافت انه "تم ضبط سلاح الجريمة نوع بندقية كلاشنكوف وكان السبب من وراء هذه الجريمة خلافات عشائرية بين الطرفين" ، مبينة انه "تم تدوين اقواله وإحالته الى القضاء لينال جزائه العادل ".

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