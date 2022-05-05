2022/05/05 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شيئ يمكن أن يلخص علاقة فساد السلطة وأحزابها في لبنان بالمصارف، على قدر ما تفعل لائحة تحالف حزب الله وحركة أمل في دائرة الجنوب الثالثة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصارف في الانتخابات اللبنانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصارف في الانتخابات اللبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).