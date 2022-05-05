الصحة العالمية تحصي وفيات كورونا في عامين

2022/05/05 | 15:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أحصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عدد حالات الوفاة جراء جائحة كورونا.

وقالت المنظمة في مؤتمر تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الوفيات جراء فيروس كورونا خلال العامين 2020 و2021 بلغت بين 13 إلى 16 مليون شخص".

واضافت أن "حصيلة الوفيات الجديدة مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بوباء كورونا".

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