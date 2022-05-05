العواصف الترابية تهدد بهلاك اشهر فواكه الصيف في العراق

2022/05/05 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىحذر الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الخميس، من خطورة العواصف الترابية على قطاع الزراعة.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" ديالى تعرضت الى اكثر من 10 عواصف ترابية خلال العام الجاري وهو اعلى معدل بعد 2003"، لافتا الى ان "العاصفة التي تضرب المحافظة منذ 10 ساعات هي الاقسى والاقوى حتى الان وشملت كل المناطق دون استثناء وقلصت مدى الرؤية على الشوارع بمعدل 10 م ما يثير القلق من موجة حوادث مميتة".واضاف ،ان" ديالى كبقية المحافظات تواجه مارد اصفر في اشارة منه الى العواصف الترابية لايقل خطورة عن الجفاف الذي يجتاح ديالى مؤكدا بان العواصف تسبب ضرر بالغ على ما تبقى من محاصيل ديالى وخاصة الرقي في ناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة) وبقية المناطق والذي اقترب من ضخ انتاجه للاسواق".واشار الى ان" تكرار موجة العواصف وبهذه الشدة ستؤدي الى هلاك محصول الرقي ناهيك عن ضررها على بقية المحاصيل ومنها اشجار البساتين مؤكدا بان العواصف تعد عامل خطير للقطاع الزراعي بشكل عام".ويعد الرقي من اشهر فواكه الصيف ويتركز زراعته في ناحية العظيم منذ عقود حتى بات اشبه بماركة تجارية معروفة على مستوى العراق بسبب المساحات الكبيرة لزراعته وضخ كميات كبيرة منه الى جميع الاسواق العراقية

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