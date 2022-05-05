واشنطن: لسنا واثقين من إعادة إحياء الاتفاق النووي

2022/05/05 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أنه لا يزال هناك عدم ثقة في إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال برايس في إفادة صحفية "لقد أحرز الأطراف تقدمًا كبيرا في الأشهر الأخيرة بالطبع، حتى الآن لم نتمكن من التوصل إلى أي اتفاق، ولسنا واثقين بأنه سيتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق على الإطلاق".

وأضاف أن "برنامج إيران النووي أحرز مؤخرا تقدما كبيرا، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن "​الولايات المتحدة​ تستعد الآن بشكل متساو، سواء لسيناريو تتم فيه العودة المتزامنة للامتثال ل​اتفاق نووي​​، أو لآخر لا يكون فيه اتفاق".

وأشار برايس​، إلى أنّه "نظرًا لأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة اقتراح غير مؤكد إلى حد بعيد، فإننا نستعد لأي من الاحتمالين بشكل متساو".

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