شاهد بالفيديو.. مستشفيات العاصمة تستقبل مئات حالات الاختناق بسبب #العاصفة_الترابية

2022/05/05 | 15:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vKmIKCUNljI

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