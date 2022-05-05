بسبب سياستها الخاطئة..اليكتي يكشف نسبة ديون حكومة الاقليم

2022/05/05 | 15:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /خاص..كشف القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني كاروان أنور، الخميس، نسبة الديون المترتبة على حكومة اقليم كردستان والجهات المديونة لها، فيما أكد أن سياسات البارتي الاقتصادية الخاطئة سببت أزمات مالية عديدة في المحافظات الشمالية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال أنور في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “حكومة […]

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