2022/05/05 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من انتهاء الأولى..عاصفة ترابية شديدة تضرب الأنبار وتتجه مجددا نحو بغداد والمحافظات العراقية (فيديو) - عاجل

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