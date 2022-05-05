تسجيل أولى إصابات الحمى النزفية في الموصل

2022/05/05 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىاكد مصدر طبي، اليوم الخميس، تسجيل اول إصابة بمرض الحمى الزفية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) انه "تم تسجيل أول إصابة بمرض الحمى الزفية في

منطقة كوكجلي بنينوى".

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