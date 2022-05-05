علماء يحددون أشد درجات الحرارة التي تم تسجيلها على الارض

2022/05/05 | 15:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم الخبراء طريقة تحسب مدى ارتباط موجات الحرارة الشديدة بدرجات الحرارة المحلية.

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