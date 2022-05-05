2022/05/05 | 16:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إن معارك ضارية بين القوات الروسية وآخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول تتكشف في مصنع آزوفستال للصلب.ورغم الجهود المبذولة لإجلاء المدنيين المحاصرين في المجمع المترامي الأطراف، لا يزال المئات بينهم نحو 30 طفلا حسب عمدة المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع احتدام القصف الروسي.. إليكم كل ما نعرفه عن مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع احتدام القصف الروسي.. إليكم كل ما نعرفه عن مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).