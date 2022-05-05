أكثر من ألف حالة اختناق جراء عاصفة ترابية تضرب ست محافظات في العراق

2022/05/05 | 16:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل يسير على طريق خال خلال عاصفة رملية ربيعية في العاصمة العراقية بغداد في 5 أيار/مايو 2022 © اف ب صباح عرار بغداد (أ ف ب) – سجلت أكثر من ألف حالة اختناق في العراق الخميس بسبب عاصفة ترابية تضرب مناطق في وسط وجنوب البلاد منذ ليل الأربعاء، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، […]

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