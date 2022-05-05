الكون التعددي بين العلم وسينما الخيال العلمي - جواد بشارة

2022/05/05 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة الكون التعددي أو تعدد الأكوان بين العلم وسينما الخيال العلميد.



جواد بشارةفيلم دكتور سترانج الكون المتعدد الجنونيتمكن المخرج سام ريمي Sam Raimi من وضع بصمته على فيلم من أفلام عالم مارفيل الخيالي الجديد ، حتى لو بدا وكأنه حلقة كبيرة جدًا من عالم ريك ومورتي Rick and Morty في محصلته النهائية.سام ريمي مثلنا.



وجد أيضًا أن الاضطرار إلى صنع فيلم Marvel Cinematic Universe يشبه التنازل عن ......





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