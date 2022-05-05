شبح ماركس - فرحان قاسم

2022/05/05 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرحان_قاسم كارل ماركس ( 1818- 1883 ) هو اول من ادخل مفهوم الممارسة في نظرية المعرفة ، واصبح النشاط النظري مترابطا مع الممارسة والنشاط المباشر الذي يمارسه الانسان على بيئته ، ومن خلال ذلك التفاعل بين النظرية والتطبيق تتكشف صحة المعرفة .جمع ماركس في حياته بين المنظر والمناضل ، فهو الفيلسوف والاقتصادي وعالم الاجتماع ، وفي الوقت نفسه هو الصحفي والمناضل الهارب من التنكيل والملاحقة في المانيا الى فرنسا وبلجيكا ......





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