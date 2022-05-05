عن بطل من الزمان العراقي..* - كاظم الموسوي

2022/05/05 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_الموسوي وا حسرتاهعلى ما اصاب (لكش)وكنوزهاما اشد ما يعاني الاطفال من بؤس!أي … مدينتي…!متى تستبدلين الوحشة بالفرح؟.تنجي رامو/ شاعر سومريمرة اخرى ساتحدث عن فصيل الاعلام الجديد، المكون من كوادر حزبية معروفة على الصعيد الاعلامي العراقي والعربي، عملوا ويعملون في مؤسسات اعلامية مختلفة ونشروا لهم كتبا ومقالات ومطبوعات ابداعية في صنوف الابداع العربي في اكثر من بلد عربي، وفي اكثر من ......





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