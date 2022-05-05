السياسة التركية.. لا خطوط حمراء

2022/05/05 | 16:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سنوات عجاف في العلاقات التركية السعودية، شكلت زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى الرياض منعطفا هاما، وخطوة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين بعد قطيعة، لم تخل من اتهامات متبادلة قاسية.

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