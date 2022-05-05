2022/05/05 | 16:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kM-ZKPAQChA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حبيبي عيدك مبارك .. الفنان نجاح عبدالغفور ببرنامج يوم جديد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حبيبي عيدك مبارك .. الفنان نجاح عبدالغفور ببرنامج يوم جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).