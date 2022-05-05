ضبط 6 حاويات معدة للتهريب بمنفذ ميناء أم قصر الشمالي

2022/05/05 | 16:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط 6 حاويات تحتوي على مواد مخالفة ومعدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط 6 حاويات حجم 40 قدما في رصيف 20 تحتوي على 6 عجلات مخالفة دون الموديل معدة للتهريب، ومراوح سقفية وقماش، متجاوزة للمدة القانونية ودراجات نارية مستعملة معدة للتهريب ومادة المعسل منتهي الصلاحية".

وأضاف، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه المواد المضبوطة".

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