2022/05/05 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، المباشرة بتسلم مفردات السلة الغذائية للوجبة الرابعة لعام 2022.

وقال إعلام التجارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إنه "تمت المباشرة بتسلم مفردات السلة الغذائية للوجبة الرابعة لعام 2022".

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