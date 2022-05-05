رأي قانوني بشأن إلغاء شرط نصاب الثلثين بجلسة اختيار رئيس الجمهورية

2022/05/05 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح الخبير القانوني احمد العبادي، اليوم الخميس، إمكانية الغاء شرط نصاب الثلثين في جلسة اختيار رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الاتحادية لانهاء الازمة السياسية في البلاد.

وقال العبادي في تصريح خص به (بغداد اليوم) إن "المحكمة الاتحادية تستطيع الغاء نصاب الجلسة لأنها سبق وان اعطت رأي بان يكون بحضور اغلبية الثلثين وهذا لم ينص عليه الدستور".

واضاف ان "الدستور نص على انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين في الجولة الاولى وبأعلى الاصوات بالجولة".

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