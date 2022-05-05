2022/05/05 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىشهدت مزارع ناحية العظيم اقصى شمال ديالى، اليوم الخميس، قطف اولى ثمار الرقي وانزالها للاسواق العراقية.وقال المزارع مصحب العبيدي لـ (بغداد اليوم)، ان "اولى ثمار رقي العظيم نزلت للاسواق العراقية اليوم ايذانا ببدء موسم جني اشهر فواكه الصف في ديالى والذي يعد ثاني اهم المحاصيل في ناحية العظيم".واضاف، ان "العظيم ستتحول خلال اسبوع من الان الى ميناء كبير يجذب مئات التجار من مختلف المحافظات لشراء الرقي خاصة وان وتيرة الانتاج ستصل في حزيران وتمور الى اكثر من الفي طن يوميا مع ذورة الانتاج".فيما اشار رئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد العبيدي الى ان "اجمالي المساحات المزروعة بالرقي هي اقل من نصف ما يزرع سنويا ويصل الى 7 الاف دونم"، لافتا الى ان "اغلب الاراضي تسقى حاليا من خلال الابار الاتوازية وليست الانهر بسبب الجفاف".ودعا العبيدي الى "ايقاف المستورد لشهرين لاعطاء مساحة اكبر لتسويق رقي العظيم وعدم تكبيد المزارعين خسائر مادية جسيمة بسبب اغراق الاسواق بالمستورد من دول الجوار"، مشيراً الى ان "المحصول هو طوق النجاة للكثيرين بعد توقف زراعة محاصيل الحبوب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جني اولى ثمار" الرقي العراقي" ودعوات لايقاف الاستيراد شهرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جني اولى ثمار" الرقي العراقي" ودعوات لايقاف الاستيراد شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).