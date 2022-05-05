2022/05/05 | 16:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤمل اطلاق هذه الوجبة في العاشر من شهر ايار الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخازن تباشر بتسليم مفردات السلة الغذائية الرابعة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المخازن تباشر بتسليم مفردات السلة الغذائية الرابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).