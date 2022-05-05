منصة عالمية: نفط البصرة وارامكو خيارات اوروبا بعد حظر النفط الروسي

2022/05/05 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصبحت ترشيحات شركة البصرة للنفوط المتوسطة وأرامكو السعودية خيارات المصافي الأوروبية وفقا لمنصة عالمية معنية بالنفط.

وتوقعت منصة (ستاندرد آند بورز جلوبال(، ارتفاع أسعار النفط العربي المتجهة إلى أوروبا رداً على خفض مشتريات النفط الروسي، مشيرة الى ان شركة البصرة للنفوط المتوسطة وأرامكو السعودية باتت خيارات شائعة للمصافي الأوروبية لأنها تبحث عن بدائل مناسبة للأورال متوسطة الحموضة، وهو ما يعني ان هاتين الدولتين سترفع اسعارها الى دول اوروبا في حال تم الاعتماد على نفوطها.

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