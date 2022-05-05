بعد زيارة رئيس الاركان.. وزير الدفاع يتفقد الأمن في سنجار

2022/05/05 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الدفاع جمعة عناد، إلى محافظة نينوى، لتفقد القطعات العسكرية في المحافظة.

وقال مراسل التغيير في نينوى إن وزير الدفاع جمعة عناد سعدون وصل قيادة عمليات نينوى للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة.



وأضاف، أن وزير الدفاع عقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية، للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة.

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