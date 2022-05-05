الأميركيون يتابعون قصة فرار مجرم خطير بمساعدة محتملة من موظفة في سجنه

2022/05/05 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مأخوذة عن مشاهد صورتها كاميرات الفيديو ووزعتها سلطات مقاطعة لودرديل (ولاية ألاباما) ويبدو فيها السجين كايسي وايت يهرب في 29 نيسان/أبريل 2022 بمساعدة الموظفة في السجن فيكي وايت © ا ف ب/ارشيف واشنطن (أ ف ب) – يتابع الأميركيون باهتمام كبير منذ اسبوع قصة فرار مجرم يوصف بأنه خطير جداً من سجنه بمساعدة […]

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