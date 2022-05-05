كشف أسرار ديناصور عاش قبل 70 مليون سنة

2022/05/05 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عظام متحجرة من ديناصور “مايب ماكروثوراكس” اللاحم المكتشف حديثا في منطقة باتاغونيا الأرجنتينية حيث عاش قبل 70 مليون سنة، في الثاني من أيار/مايو 2022 في بوينوس ايرس © ا ف ب خوان مابروماتا بوينوس ايرس (أ ف ب) – تتكشف شيئاً فشيئاً الأسرار التي تخبئها متحجرة ديناصور بعد ثلاث سنوات من اكتشافها في جنوب […]

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