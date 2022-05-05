جائزة الأسد الذهبي الفخرية للمخرج الأميركي بول شريدر

2022/05/05 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخرج الأميركي بول شرادر في بيفرلي هيلز في الرابع من شباط/فبراير 2019 © ا ف ب/ارشيف فاليري ماسون روما (أ ف ب) – سيحصل الأميركي بول شريدر، مخرج فيلم “أميريكن جيغولو” وكاتب سيناريو فيلم “تاكسي درايفر”، على جائزة الأسد الذهبي الفخرية في مهرجان البندقية السينمائي الذي سيقام بدورته التاسعة والسبعين بين 31 آب/أغسطس […]

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