السعودية.. أوامر ملكية تشمل تعيين 3 محافظين جدد أحدهم لجدة

2022/05/05 | 16:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية بتعينن 3 محافظين جدد أحدهم في جدة، الخميس

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