ذكريات الصبا..عباس شكاره .13. - مهند البراك

2022/05/05 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_البراك بعد حرق بيتنا، ارسل عمي (ابو عدنان) يخبرنا بأن ننتقل الى بيته، بعدما فاتحه ابنه الكبير الصحفي (عدنان البراك) بما جرى لنا و بأننا يجب ان ننتقل فوراً من الأعظمية بما خفّ حمله ريثما نجد بيتاً نستأجره .



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كان بيت عمي يقع في الكرخ ـ قرب السفارة البريطانية القديمة، في محلة الكريمات، بعد ان انتقلوا من بيتهم في حي الزعيم ـ اسكان غربي بغداد (الحي العربي الان)، اثر حملة الأغتيالات والتهديدات بالقتل وحرق الم ......





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