شاهد بالفيديو.. شاهد .. دوريات الجيش العراقي تجوب سنجار وتخاطب الأهالي على مكبرات الصوت

2022/05/05 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9-8G7dDAOoI

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