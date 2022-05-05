نينوى تصدر توجيهات بعد تسجيل أولى الإصابات بالحمى النزفية

2022/05/05 | 16:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - واع

أصدرت محافظة نينوى، اليوم الخميس، توجيهات بعد تسجيل أولى الإصابات بمرض الحمى النزفية.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول لمحافظ نينوى، سيروان روژبياني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأخير، دعا دائرة صحة نينوى والمستشفى البيطري والأجهزة الأمنية الى تفعيل وتشديد الرقابة بعد لجوء الجزارين وتجار الأغنام والابقار الى ذبح ماشيتهم هنا وهناك بطرق بدائية".

وقال روژبياني، إنه "بعد تسجيل أول إصابة لامرأة في الموصل بمرض الحمى النزفية، نحذر أهالي المدينة بعدم التعامل مع الجزارين غير الملتزمين بالإجراءات الصحية".

ووجه، الأجهزة الرقابية والامنية بـغلق محلات الجزارة التي تبيع اللحوم غير المختومة والتي لا تتعامل مع المسالخ الرسمية وذلك للحد من هذا المرض الذي ينذر بكارثة".

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