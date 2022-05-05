إجراءات عاجلة في نينوى بعد تسجيل وفاة بالحمى النزفية

2022/05/05 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

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الروژبياني يدعو الى تشديد الرقابة بعد تسجيل اول إصابة لامرأة بالحمى النزفية في نينوى

دعا النائب الأول لمحافظ نينوى سيروان روژبياني دائرة صحة نينوى والمستشفى البيطري والأجهزة الأمنية الى تفعيل وتشديد الرقابة بعد لجوء الجزارين وتجار الأغنام والابقار الى ذبح ماشيتهم هنا وهناك بطرق بدائية.

وقال روژبياني: بعد تسجيل أول إصابة لامرأة في الموصل بمرض الحمى النزفية ، نحذر أهالي المدينة بعدم التعامل مع الجزارين الغير ملتزمين بالإجراءات الصحية .

كما وجه الروژبياني الاجهزة الرقابية والامنية بغلق محلات الجزارة التي تبيع اللحوم غير المختومة والتي لا تتعامل مع المسالخ الرسمية وذلك للحد من هذا المرض الذي ينذر بكارثة .

المكتب الاعلامي

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