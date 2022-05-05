نهاية الجائحة اقتربت.. العراق يسجل انخفاضاً كبيراً بالإصابات - عاجل

2022/05/05 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 146 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان انه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 1052".

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