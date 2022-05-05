وكالة المخابرات الإسبانية في وضع حرج بعد عمليات اختراق طالت هواتف مسؤولين

2022/05/05 | 17:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب الكشف عن عمليات قرصنة وتجسس طالت هواتف مسؤولين بارزين في إسبانيا في وضع المركز الوطني للاستخبارات في دائرة الضوء.

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