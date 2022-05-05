النضال ضد الغلاء شأن شعبي وليس نخبوي - التيتي الحبيب

2022/05/05 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب إذا كان من درس يمكن استخلاصه من وقفات 23 ابريل التي نظمتها فروع الجبهة الاجتماعية من اجل التنديد بالغلاء، فهو الدرس الذي علينا استخراجه من كون كل الوقفات كانت ضعيفة والحضور منحصر على بعض المناضلات والمناضلين وغاب المتضررون من آفة الغلاء.



وهذا الواقع لا يهم فقط هذه المناسبة بل يكاد ان يكون هو الناظم الأعم للأشكال النضالية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية؛ وقد انحصر الحضور على أفراد معينين وغاب حت ......





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