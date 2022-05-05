وزارة النفط تصدر بيانا بعد قرار إبقاء أوبك على استراتيجيتها دون تغير

2022/05/05 | 17:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أصدرت وزارة النفط، اليوم الخميس، بياناً بعد قرار أوبك الإبقاء على استراتيجيتها من دون تغير رغم التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للنفط (اوبك) والدول المنتجة من خارجها، قرر الابقاء على استراتيجيتها السابقة بخصوص تقيد الانتاج من دون تغيّر".

وقال وكيل الوزارة، حامد يونس، الذي ترأس الجانب العراقي في اجتماعات منظمتي أوبك وأوبك بلاس، واللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج عبر الفديو، بحسب البيان، إن "الاجتماعات خلصت الى الابقاء على مستويات الانتاج المقررة سابقاً من دون تغيّر، والمضي في خطة (اوبك بلاس) نحو الزيادات التدريجية وحسب الجدول الزمني للاستراتيجية التي تم اقرارها العام الماضي، التي تهدف الى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وحسب مقتضيات وحاجات السوق النفطية العالمية، التي تواجه تحديات عديدة، تؤثر على استقرارها".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، أن "(اوبك بلاس) والجهات البحثية والتخصصية في المنظمة ستقوم كما هي في كل مرة، بمراقبة تطورات السوق النفطية العالمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال اعداد التقارير الفنية والتوصيات للاجتماعات الوزارية، حيث يتم التعاطي الواقعي مع السوق، وفق المتغيرات من قبل المنتجين، وبما يؤدي الى مزيد من الاستقرار والتوازن المطلوب".

وأكد جهاد، أن "استراتيجية (اوبك بلاس) تتضمن زيادة الإنتاج بمعدل (432 ألف برميل) يوميا خلال حزيران/يونيو المقبل 2022".

ويذكر أن هذه الزيادة تقسم على الدول المنتجة وحسب معدلات الانتاج المعتمدة سابقاً.

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