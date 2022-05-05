التيار الصدري يكشف عن قانون جديد سيطرح في البرلمان العراقي بعد عطلة العيد - عاجل

2022/05/05 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف النائب عن التيار الصدري رسول عبد الجبار الحلفي، اليوم الخميس، ان الجلسة الاولى للبرلمان ستشهد القراءة الاولى لمشروع قانون تجريم التطبيع.وقال الحلفي لوكالة (بغداد اليوم) ان "البرلمان سيكمل أعضاء لجانه وسيتم انهاء هذا الملف لغرض المضي بتشريع القوانين".

واضاف، أن "اهم مشاريع القوانين التي يدفع التيار الصدري بتمريرها هو قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأشار الى ان "مشروع القانون سيطرح في أول جلسة بعد عطلة عيد الفطر المبارك بعدها يتم التصويت عليه".

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