ماسك يجمع أكثر من 7 مليارات دولار من مستثمرين لصفقة تويتر.. من بينهم رجل أعمال عربي شهير وشركة قطرية

2022/05/05 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تمكَّن الملياردير إيلون ماسك من جمع 7.14 مليار دولار تمويلات من مجموعة من المستثمرين، من بينهم لاري إليسون، الشريك المؤسس لأوراكل كورب، وسيكويا كابيتال؛ لتمويل استحواذه على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار، وذلك حسبما جاء في إفصاح اليوم الخميس 5 مايو/أيار 2022، وفقاً لوكالة رويترز.وأظهر الإفصاح موافقة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، أيضاً، على تحويل حصته البالغة قيمتها 1.89 مليار دولار إلى الصفقة بدلاً من بيعها مقابل المال، رغم أنه عارض عرض الشراء في البداية.وتأتي الخطوة في الوقت الذي جرى فيه خفض قروض الهامش لماسك إلى 6.25 مليار دولار من 12.5 مليار دولار تم الإعلان عنها في وقت سابق، وفقاً للإفصاح.كما عُدل التزام ماسك التمويلي البالغ 21 مليار دولار إلى 27.25 مليار دولار.وبين الإفصاح أن ماسك سيواصل إجراء محادثات مع المساهمين الحاليين في تويتر، مثل رئيس الشركة السابق جاك دورسي، للمساهمة بأسهم في الاستحواذ.ومن بين مجموعة المستثمرين أيضاً قطر القابضة وفي.واي كابيتال التي تتخذ من دبي مقراً، والتي تستثمر أيضاً في مشروع آخر لماسك هو ذا بورينج كامباني، التي تعني الشركة المملة.والأسبوع الماضي، أفادت رويترز بأن ماسك أجرى محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء بشأن الحصول على مزيد من التمويل لاستحواذه على تويتر وتقليل أمواله في الصفقة.وخصص لاري إليسون، وهو عضو بمجلس إدارة شركة تسلا ويصف نفسه بالصديق المقرب لماسك، مليار دولار للتمويل.

ماسك مهدَّد بغرامة ماليةوقبل يومين، ذكرت مصادر مطلعة أن إيلون ماسك يُجري محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء رفيعي المستوى بخصوص جلب مزيد من التمويل لصفقة استحواذه على تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار وربط حجم أقل من ثروته بالصفقة.ووفق ما ذكرته وكالة رويترز، الثلاثاء 3 مايو/أيار 2022، فإن ماسك الذي يعتبر الأكثر ثراء في العالم؛ إذ تقدر فوربس صافي ثروته بنحو 245 مليار دولار، مهدد بدفع غرامة كبيرة في حال فشله في إتمام صفقة الاستحواذ على تويتر.لكن معظم ثروة إيلون ماسك مرتبط بأسهم تسلا، شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يرأسها.



وفي الأسبوع الماضي، أعلن ماسك أنه باع أسهماً في تسلا تصل قيمتها إلى 8.5 مليار دولار في أعقاب اتفاقه لشراء تويتر.كما قالت المصادر لوكالة رويترز إن التمويل الجديد، الذي قد يأتي على هيئة أسهم تفضيلية أو عادية، قد يخفض مساهمة نقدية بقيمة 21 مليار دولار تعهد ماسك بدفعها في الصفقة، فضلاً عن قرض هامشي حصل عليه بضمان أسهمه في تسلا.فيما تعهَّد ماسك بمنح بعض أسهم تسلا إلى البنوك لترتيب قرض هامشي بقيمة 12.5 مليار دولار لدعم تمويل الصفقة.



وذكر أحد المصادر أنه قد يسعى إلى تقليص حجم القرض الهامشي استناداً إلى اهتمام المستثمرين الجديد بتمويل الصفقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماسك يجمع أكثر من 7 مليارات دولار من مستثمرين لصفقة تويتر.. من بينهم رجل أعمال عربي شهير وشركة قطرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماسك يجمع أكثر من 7 مليارات دولار من مستثمرين لصفقة تويتر.. من بينهم رجل أعمال عربي شهير وشركة قطرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).