2022/05/05 | 17:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الابقاء على إستراتيجيتها السابقة بخصوص تقيد الانتاج دون تغيير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يؤيد قرار أوبك بالحفاظ على مستوى الانتاج) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يؤيد قرار أوبك بالحفاظ على مستوى الانتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).