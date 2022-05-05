أتوا للاحتفال بعيد الفطر.. اعتقال 450 من الروهينغا على شاطىء سياحي في بنغلادش

2022/05/05 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل ما لا يقل عن 450 لاجئًا من الروهينغا على شاطئ كوكس بازار، في بنغلاديش، حيث أتوا للاحتفال بعيد الفطر، حسب ما ذكرت السلطات الخميس.

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